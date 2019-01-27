Необычный хмельной напиток придумали сотрудники экспериментальной пивоварни Lowlander Beer. Мастера из Амстердама стали варить новый сорт пива из ёлок, подлежащих утилизации.

Эту акцию пивовары начали ещё в середине декабря прошлого года на официальной странице компании и в соцсетях. Под лозунгом Tree to Table («Дерево к столу») мастера предложили всем желающим предоставить после праздников свои ёлки для изготовления напитка. Желающих поучаствовать нашлось много: как сообщает пресс-служба пивзавода, для производства первой партии использовали тысячу деревьев, пишет Aussiedlerbote.de

Креативный продукт называется зимним элем — India Pale Ale (IPA). Производитель описывает его как «светлый, освежающий, с терпкими тонами и смолистым цитрусовым привкусом». Помимо еловых иголок, мастера используют также ягоды можжевельника для придания пикантности.

Идея напитка лежала на поверхности: пивовары просто не могли смотреть, как на свалках после Рождества погибают ёлки.

«Каждый декабрь около 2,5 млн живых деревьев приносят дух Рождества в наши дома. А уже к Новому году большая часть из них попадает в дробилку, на костры или просто остаётся лежать на обочинах. Мы нашли для них альтернативное применение — пиво», — рассказал учредитель завода Lowlander Фредерик Кампман (Frederik Kampman).

К проекту присоединились местный ботанический сад, несколько столичных ресторанов и развлекательный комплекс, где после рождественских банкетов остались особенно крупные ёлки.

Собственно, в само пиво ушла только хвоя: мастерам понадобилось около 600 кг сырья. Однако экономные «пивовары-ботаники» решили использовать и древесину. Из неё смастерили ящики для серии подарочных наборов, а также хотят использовать в качестве дров при изготовлении копчёных колбасок, сыров и чипсов.

Собирать ёлки для зимнего эля пивовары начали уже со 2 января, а после 10 числа приступили к изготовлению очередной партии.

Важный момент: для пивоварения принимали не все елки. Например, не брали те, которые продавцы пропитывали пожароустойчивой жидкостью или обрызгивали снежным спреем — «для атмосферы». Эти составы токсичны, а значит хвоя с таким «соусом» неприменима для продуктов питания.

По словам Капмана, такие акции по переработке ресурсов будут мотивировать людей покупать к Рождеству «органические» деревья, которые не обрабатывали химикатами. К тому же, гражданам, отдавшим ёлки на нужды пивоварения, ждут заманчивые бонусы. Так, в ближайшее время, Lowlander собирается устроить закрытую гастрономическую вечеринку Botanical Dinner Experience, на которую пригласят всех, кто пожертвовал деревья для первой партии. На этом мероприятии как раз будут пробовать все те копчености и новые сорта напитков, о которых говорили ранее. Также там собираются презентовать ограниченную партию игристого пива Lowlander Botanical Brut из еловой хвои с добавлением шампанских дрожжей. Так что получается, рождественские деревья, действительно пойдут к столу.

Сейчас ценители необычных вкусов могут попробовать первую партию IPA. Приобрести его можно на сайте компании по €2,7 — во столько обойдётся бутылочка 0,33 л. Также необычный эль можно найти на Amazon.

Minval.az