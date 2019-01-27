Картину уличного художника Бэнкси, посвященную жертвам теракта в Париже в 2015 году, украли с двери концертного зала «Батаклан», где произошла атака, сообщает BBC.

Рисунок, изображающий фигуру скорбящей молодой женщины, был нанесен на одну из запасных дверей театра. Его вырезали и унесли. В краже участвовали несколько человек в капюшонах, они уехали на грузовике, сообщил источник, близкий к расследованию.

Представители «Батаклана» заявили, что глубоко возмущены кражей.

13 ноября 2015 года террористы напали на «Батаклан», когда там проходил концерт группы Eagles of Death Metal. Боевики начали расстреливать людей, а потом захватили заложников. Погибли около 90 человек. В тот же день в Париже прогремел взрыв возле стадиона, и были организованы нападения на посетителей нескольких кафе. Всего жертвами терактов стали 130 человек.

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