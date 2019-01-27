США и Канада поднимали свою военную авиацию на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые вошли в канадскую зону идентификации ПВО.

Об этом сообщило РБК, ссылаясь на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

«Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 идентифицировали 2 российские стратегические бомбардировщики Ту-160 Blackjack которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года. Бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию», — говорится в сообщении.