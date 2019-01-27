Согласно данным агентства Standard & Poors (S&P), экономика США потеряла около шести миллиардов долларов США из-за рекордно долгой приостановки работы федерального правительства, сообщает Reuters.

«Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках», – говорится в сообщении S&P.

Стоить отметить, что цифра потерь почти равна сумме в 5,7 миллиардов долларов, которую президент США Дональд Трамп требовал выделить на строительство стены на границе с Мексикой.

Minval.az