Турецкие войска застрелили трех иракских мирных жителей после того, как около 300 протестующих напали на турецкую военную базу в северном Ираке в городе Аль-Амадия в 70 километрах северо-востоку от Духука в полуавтономном курдском районе Ирака, сообщает Anadolu.

Люди протестовали перед турецкой военной базой, чтобы осудить авиаудары Турции по гражданскому населению на севере.

«В результате провокации организации Рабочей партии Курдистана произошло нападение на нашу базу, расположенную на севере Ирака. Около 300 протестующих ворвались в турецкую военную базу в городе Аль-Амадия и подожгли два танка. Турецкие войска открыли огонь и убили трех человек», – говорится в сообщении.

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