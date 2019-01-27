Не менее 69 тыс. человек приняли участие в одиннадцатом общенациональном дне протеста «желтых жилетов» во Франции, в том числе 4 тыс. — в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

Как напоминает телеканал, в прошлую субботу на улицах французских городов протестовали 84 тыс. человек, в том числе 7 тыс. — в Париже.

Движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.

Minval.az