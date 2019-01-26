Недвижимость королевы Елизаветы II, включающую несколько замков, оценили в миллиарды фунтов.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Журналисты узнали, что во владения королевы Великобритании кроме недвижимости входит обширный участок земель в районе шоссе М6 в графстве Ланкашир, клуб регби в Норфолке, общественные уборные в центре Лондона, а также торговый центр в городе Саут-Тайнсайд.

Между всей перечисленной недвижимостью есть существенное различие — к личной собственности королевы относятся поместья в Садрингеме и Балтиморе. Остальные объекты принадлежат британской короне, и монаршая особа вправе распоряжаться ими на временной основе, пока занимает свой пост.

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