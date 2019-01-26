Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал обвинения в адрес своего бывшего советника Роджера Стоуна, арестованного 25 января в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера «российского дела».

Как передает Газета.ру, Трамп задается вопросом, почему обвинения во лжи конгрессу были предъявлены Стоуну, но при этом без внимания осталась «ложь» экс-главы ФБР Джеймса Коми, юриста ФБР Лизы Пейдж, замешанной в любовном скандале, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, а также «многих других».

«Как насчет Хиллари (Клинтон. — «ГазетаRu») и ФБР и ее 33 000 удаленных письмах? А как насчет удаленных сообщений Лизы (Пейдж. — ред.) и Питера (Строка. — ред.) и ноутбука Винера? Намного больше!» — написал Трамп.

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