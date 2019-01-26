Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо на своей странице в твиттере опубликовал текст закона об амнистии для венесуэльских политиков и военных, передает Газета.ру.

Согласно документу, амнистия должна наступить за «расследования, процессы, штрафы и санкции», совершенные в период с 1 января 1999 года по настоящее время. Предполагается устранение гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной ответственности.

Гуайдо отметил, что данный закон должен способствовать переходу к политическому процессу с помощью демократических выборов. В тексте указывается, что соратники действующего президента Николаса Мадуро будут реабилитированы для дальнейшей демократической жизни в Венесуэле.

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