Власти Турции по просьбе посольства Украины изменили надпись на табличке возле усыпальницы Рокcоланы.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание», — говорится в сообщении.

Роксолана (Хюррем Хасеки-султан) — наложница, а затем супруга султана Сулеймана, мать султана Селима II. Ее настоящее имя доподлинно не известно, в некоторых источниках ее называют Анастасией или Александрой Гавриловной Лисовской.

Некоторые историки считают, что она родилась в Рогатине (ныне Ивано-Франковская область), другие называют местом ее рождения Чемеровцы (ныне Хмельницкая область). В ряде источников о ней говорится как о «девушке с Руси».

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