Экс-президент Бразилии Антониу Амилтон Моурау выступил с инициативой о создании безопасного «коридора» для побега действующего лидера Венесуэлы, Николаса Мадуро.

«Мне кажется, что перед другими странами стоит важная задача — обеспечить Мадуро и его подчиненным выход. Должен быть коридор для побега», — подчеркнул бразильский политик, сообщают российские СМИ.

Моурау также отметил, что коридор необходим для того, чтобы «дать Мадуро и его команде уйти, чтобы с этого момента страна начала восстанавливаться».

Minval.az