Члены Совета Безопасности ООН в субботу проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле по предложению США. За проголосовали девять стран, против — четыре, две страны воздержались, передает , передает РИА Новости.

Minval.az