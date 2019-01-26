Иран пересмотрит свои отношения со странами Евросоюза, если сообщество введет против Тегерана новые санкции в связи с его ракетно-космической программой. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми.

Напомним, что накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Париж готов ввести санкции в отношении Ирана при отсутствии прогресса на переговорах по иранской ракетной программе.

«Подобные угрозы противоречат духу политического диалога и сотрудничеству между двумя странами. Введение новых санкций европейскими государствами приведет к пересмотру Ираном сути взаимодействия с ними», — говорится в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Касеми подчеркнул, что ракетная программа ИРИ носит оборонительный характер. Она не подлежит обсуждению и будет развиваться властями страны исходя из оценок реальных угроз безопасности Ирана.

Minval.az