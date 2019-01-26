У берегов Японии и Индонезии произошли землетрясения.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Тихого океана в 69 км к востоку от японского города Хатинохе. Землетрясение оценивается как «довольно сильное».

Также был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,1 в акватории моря Банда в 584 км юго-восточнее города Соронг в индонезийской части острова Новая Гвинея. Специалисты оценили землетрясение как «разрушительное».

Информации о жертвах и пострадавших нет, сообщает rosbalt.ru.

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