Несколько десятков участников одиннадцатой по счету общенациональной манифестации «желтых жилетов» появились на Елисейских полях в Париже. Полиция размещает значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля.

Как свидетельствуют транслируемые в субботу телеканалом BFM кадры, движение по улице не перекрыто.

О стычках манифестантов с полицией пока не сообщали. Помимо представителей «желтых жилетов» на Елисейских полях много туристов и прохожих, которые фотографируют протестующих, передает ТАСС.

Ранее на совещании правоохранителей статс-секретарь МВД Лоран Нуньес не исключил, что манифестации будут вновь сопровождаться беспорядками. В отличии от предыдущих дней, в этот раз власти не сообщают точное количество мобилизованных сотрудников правоохранительных органов для охраны порядка во Франции и Париже.

«Macron démission!», À Fismes dans la Marne, des gilets jaunes défilent dans le centre-ville pic.twitter.com/zygd1qd2b4 — BFMTV (@BFMTV) January 26, 2019

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