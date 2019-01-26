Президент США Дональд Трамп пожертвовал из своей зарплаты за третий квартал 2018 года $100 тысяч институту, который исследует алкоголизм и связанные с алкоголем проблемы. Об этом 25 января сообщило агентство AP.

Как сообщил Белый дом, речь идет о Национальном институте по вопросам злоупотребления алкоголем и алкоголизму.

По данным агентства, алкоголизм — это личная проблема для президента. Его старший брат, Фред младший, умер в 1981 году из-за алкоголизма, и президент сказал, что он извлек урок из опыта своего брата.

В своей президентской кампании в 2016 году Трамп пообещал, что в случае избрания, откажется от своего годового оклада в размере $400 тысяч в пользу пожертвований. Однако, по закону ему обязаны выплачивать зарплату, поэтому президент пожертвовал квартальные платежи в различные федеральные министерства и институты США.

В частности, пожертвования также приняли Министерство образования, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Министерство транспорта, а также Министерство по делам ветеранов.

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