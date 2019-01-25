Жена Джорджа Клуни Амаль, забрав обоих детей, съехала из дома своего супруга. Как стало известно западным журналистам, супруга голливудского актера не так давно поселилась на итальянском острове Сардиния. Там некоторое время назад пара приобрела роскошный особняк. Планировалось, что семья в скором времени отпразднует новоселье, но всё пошло не по плану…

Сейчас Амаль живет на вилле в Италии с близнецами Александром и Эллой. Своего супруга она, по слухам, на порог не пускает. Из публикаций зарубежной прессы следует, что после бурной ссоры жена отказалась жить вместе с Клуни. Он отчаянно пытался помириться с любимой, о чём сообщил Radar Online.

«Клуни хотел, чтобы они вместе насладились пребыванием в новом особняке, но после крупной ссоры Амаль убежала туда с Александром и Эллой, — сообщили в окружении голливудской пары. — Она предупредила мужа, что, если он туда явится, ему придётся остановиться в гостевом доме!»

Другие подробности скандала в семье Клуни репортёрам разузнать пока не удалось. Впрочем, они уже подсчитали, что в случае развода Джорджу и Амаль понадобится делить состояние в 520 миллионов долларов. Кроме того, супругам придётся определить, с кем из них будут жить дети. И тут возможен сценарий, при котором Клуни окажется в той же ситуации, что и его друг Брэд Питт, который с боем больше двух лет выбивал право хоть изредка видеть своих детей. Амаль, напомним, работает адвокатом и, конечно, знает все «лазейки» в законе, чтобы оставить единоличную опеку.

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