Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила призыв королевы Елизаветы II к уважительным дебатам, сообщает Reuters.

Отмечается, что представитель Мэй, который передал слова премьер-министра, отказался комментировать замечания и взгляды британского монарха относительно Brexit.

…Я не хотел бы прямо комментировать взгляды ее величества. По мнению премьер-министра, мы всегда должны проявлять большое уважение к точке зрения других», — заявил представитель Мэй репортерам, когда его спросили о комментариях королевы.

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