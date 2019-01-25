Отец лидера венесуэльской оппозиции и главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо — Уилмер заявил, что гордится сыном, провозгласившим себя временным президентом страны, и призвал военных не игнорировать призывы сограждан.

«Боливар проклинал солдат, которые повернулись спиной к народу», — сказал У.Гуаидо в эфире испанского телеканала «Антена 3».

Х.Уилмер, проживающий последние 16 лет в Испании, и работающий таксистом на острове Тенерифе, сказал, что он гордится сыном, так как тот сделал шаг вперед, чтобы «забрать власть у узурпатора».

«Я думаю, что военные должны встать на верную сторону истории», — отметил У.Гуаидо.

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