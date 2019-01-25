Продолжается процесс обсуждения кандидатов на вакантный пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как передает «Азериспорт», об этом говорится в сообщении на официальном сайте АФФА.

«За прошедший период были проведены встречи с тренерами из разных стран, а в ближайшее время планируется подготовить шорт-лист кандидатов. Этот список, который будет составлен также по рекомендация Тренерского комитета АФФА, будет соответствующим образом представлен руководству ассоциации и Исполкому. В связи с процессом до сведения общественности будут оперативно и с точностью предоставлена официальная информация», — говорится в сообщении.

Minval.az