«Грузинская и азербайджанская стороны обсудили вопрос, связанный с установкой бюста Михаилу Авагяну, участвовавшему в Карабахской войне».

Об этом, как сообщает Minval.az, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что между двумя странами не имеется необсуждаемых тем и по названной теме посредством послов был произведен обмен информацией.

«Азербайджан – стратегический партнер Грузии и между странами не существует необсуждаемых тем. Это нормальная форма общения и ажиотаж вокруг темы неуместен».

Как сообщал Minval.az, 20 января в грузинском поселке Бугашен муниципалитет Ахалкалаки установил бюст Михаилу Авагяну, участвовавшему в оккупации азербайджанских земель, а также в геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

В связи с этим посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов провел встречи в МИД Грузии и выразил протест против открытия бюста. В то же время посол Грузии Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в министерство иностранных дел.

Minval.az