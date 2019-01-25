Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турции не требуется чье-либо разрешение для проведения операций в Сирии.

Как передает телеканал NTV, он также обещал создать буферную зону на севере Сирии в ближайшие месяцы.

«Мы ожидаем, что зона безопасности будет образована в течение нескольких месяцев. Мы так или иначе создадим зону безопасности. От наших союзников мы ожидаем логистической поддержки в этом вопросе», — сказал президент в пятницу во время выступления в Эрзуруме.

Эрдоган также утверждал, что «Турции не нужно чье-либо разрешение [на проведение операций] на территории Сирии». По его словам, такое право Анкара имеет благодаря подписанному соглашению между Турцией и Сирией в 1998 году в турецком городе Адана.

Президент Турции исключил возможность участия ООН в создании зоны безопасности на севере Сирии.

«Глядя на множество примеров, мы видим, что ООН в вопросе создания зоны безопасности не способна сделать что-либо. Турция является единственной силой, которая на это способна», — утверждает турецкий лидер в пятницу, выступая в городе Эрзурум.

Minval.az