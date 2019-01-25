Жительница Великобритании рассказала, как поход в аквапарк закончился для нее множественными переломами и повреждениями внутренних органов. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летняя Джемма Джослин (Jemma Joslyn) приехала на отдых в Турцию и сразу после заселения в отель направилась в аквапарк вместе с двумя детьми. Она спустилась с одной из водных горок и оказалась сбита женщиной, которая катилась прямо за ней. В результате у девушки выявили пять сломанных ребер, повреждение печени и других внутренних органов, а также сильное внутреннее кровотечение.

Туристку доставили в больницу, в которой сделали срочную операцию. Уже в больнице оказалось, что страховка не покрывает расходы, и друг туристки заплатил за нее пять тысяч фунтов стерлингов (почти 430 тысяч рублей). По словам Джослин, инцидент произошел в сентябре 2018 года, но она до сих пор страдает от последствий повреждения почек. Кроме того, после операции на ее животе остался большой шрам.

«Я пробыла в Турции только 14 часов. Моя дочь должна была ехать за мной, но вместо нее оказалась женщина с избыточным весом», — рассказала британка, добавив, что подала в суд на администрацию отеля, поскольку на территории водных горок не были приняты меры безопасности.

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