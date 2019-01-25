В Сети вирусную популярность набрал ролик, в котором мать угодила в дочь тапком с расстояния примерно в 50 метров. Ролик появился в Twitter.

На видео видно, как девочка подросток убегает от своей матери. Женщина преследует дочь только до дороги, останавливается и снимает шлепанец со своей ноги. Все это время девочка быстро убегает от матери, пишет «Корреспондент».

Женщина метнула шлепанец настолько сильно и метко, что он не только долетел как раз к девочке, но и угодил ей прямо в голову. Дочка от испуга упала на землю, а потрясенная мать громко рассмеялась.

¡Nunca subestimen el poder de la chancla! 😂 pic.twitter.com/Btmib1JUol — Niño Triqui (@nino_triqui) 16 января 2019 г.

Minval.az