Журналистка и ведущая иранского телеканала Press TV Марзие Хашеми заявила, что в США ее задержали в качестве предупреждения. Об этом 24 января она рассказала агентству AP, передает RTVI.

Хашеми сообщила, что, по ее мнению, правительство США посадило ее в следственный изолятор из-за того, что она журналистка, а также из-за ее убеждений и в качестве предупреждения.

Она добавила, что в ее задержании не было необходимости, поскольку она бы и так добровольно приехала на допрос, если бы получила повестку в федеральный суд.

«Я не уверена, что именно имеется в виду под „Сделаем Америку снова великой“, но если это означает, что можно лишать человека прав с каждым днем ​​все больше и больше, то это мне это не кажется великой Америкой», — сказала Хашеми, ссылаясь на лозунг предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Хашеми рассказала, что в следственном изоляторе Вашингтона она была вынуждена снять свой хиджаб, несмотря на свои религиозные убеждения. По ее словам, когда полицейские вели ее по коридору учреждения, где содержатся как мужчины, так и женщины, она была с непокрытой головой. Вместо хиджаба ей разрешили надеть на голову белую футболку, но уже только находясь в камере.

С ее слов, в учреждении ей не предоставляли халяльную еду. Она также добавила, что ей угрожали тем, что обещали предъявить обвинения, если она не будет сотрудничать со следователями.

Хашеми задержали 16 января по прибытии в аэропорт Сент-Луис Ламберт в Миссури. После этого ее перевели в следственный изолятор Вашингтона, округ Колумбия. Что стало причиной задержания, неизвестно. 24 января Хашеми отпустили без предъявления обвинений. По данным АР, журналистку освободили после дачи показаний в суде. Она была «важным свидетелем» по делу, но какому именно, не уточняется.

Как сообщает агентство, в отчете генерального инспектора Министерства юстиции США за 2012 год выявили 112 случаев, в которых «важные свидетели» содержались под стражей с 2000 по 2012 год. При этом в среднем срок их задержания составлял 26 дней.

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