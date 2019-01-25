Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время выступления перед верховным судом страны, что он намерен занимать свой пост до окончания срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Мадуро подчеркнул, что он присягал на выполнение обязанностей лидера страны до 2025 года. Также он отметил, что на его посту ему помогают «гражданское общество и военные».

«Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство», — сказал Мадуро.

Он заключил, что «справедливость» поможет сохранить «республику и родину».

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