Госдепартамент США отзывает из Венесуэлы часть дипломатов, об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Распоряжение покинуть Венесуэлу касается дипломатов, деятельность которых не носит срочного характера. Отмечается, что возможности США оказывать экстренные услуги своим гражданам в Венесуэле ограничены.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле. Стенограмма интервью госсекретаря опубликована на сайте Госдепа.

Ведущая программы спросила у Помпео, есть ли у США опасения по вводу войск в Венесуэлу из-за того, что против такого решения выступают Россия и ряд других стран, которые считают легитимным венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», — отреагировал на эти слова Помпео.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

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