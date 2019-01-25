Дональд Трамп предлагал Роберту Лайтфуту, бывшему временному главе НАСА, радикально расширить бюджет агентства и выделить неограниченную сумму денег на его работу в том случае, если оно успеет доставить человека на Марс к 2020 году. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники в окружении президента США.

В ноябре 2016 года, сразу после завершения выборов, представители команды Дональда Трампа говорили о том, что они планируют вернуть НАСА в русло развития пилотируемой космонавтики и исследований дальнего космоса.

При Бараке Обаме все масштабные программы, связанные с планетологией и полетами к Марсу и Луне, были свернуты или сильно урезаны. Администрация Трампа неоднократно намекала на то, что ее представители вернут космическую программу в то состояние, в котором она была при Джордже Буше.

Эти планы были документально оформлены в декабре 2017 года после того, как текущий президент США подписал «Космическую директиву №1», в рамках которой лунная и марсианская программа НАСА была официально возрождена. Для ее реализации и координации был дополнительно создан Национальный космический совет и ряд других органов.

Первым шагом на пути ее реализации станет постройка международной лунной орбитальной базы LOP-G, в создании которой будут принимать участие НАСА, Роскосмос, ЕКА, JAXA и другие партнеры по МКС. Как ожидают эксперты, реализация этих планов станет главной задачей для НАСА на ближайшие 5-7 лет.

Изначально планы и идеи Трампа были еще более масштабными. В апреле 2017 года, когда готовился видеомост «Белый Дом – МКС», президент вступил в беседу с Робертом Лайтфутом, временным главой НАСА, который руководил агентством с января 2017 по апрель 2018 года.

Он спросил его о том, как реализуются планы агентства по путешествию к Марсу, озвученные еще во время правления Барака Обамы. Когда администратор ответил, что первый полет должен состояться в середине 2030 годов, Трамп предложил главе НАСА «выделить столько денег, сколько потребуется для реализации этой задачи», и отправить человека к Марсу до конца его первого срока правления.

По словам свидетеля этой беседы, Лайтфут смутился, но потом ответил, что это вряд ли будет возможно при любом количестве средств из-за массы нерешенных логистических и технических проблем.

Это, однако, не убедило Трампа – во время беседы с астронавтами он вышел за пределы запланированной речи и поинтересовался и их мнением, когда человек окажется на Марсе, после чего предложил ускорить этот процесс.

Позже как сам президент, так и Джим Брайденстайн, текущий глава НАСА и большой сторонник пилотируемой космонавтики, неоднократно заявляли, что хотят видеть человека на Луне или Марсе к 250-летию Независимости США, в июле 2026 года.

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