Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар направится на следующей неделе в Турцию для оценки расследования по делу убийства саудовского журналиста Дж.Хашукджи.

Об этом передает «Рейтер».

Калламар заявила, что она направится в Турцию на следующей неделе для оценки «независимого международного расследования» убийства Хашукджи.

«Результаты оценки расследования и мои рекомендации будут представлены на сессии в Совете по правам человека ООН в июне 2019 года», — заявила Калламар.

Она добавила, что ее поездка продлится с 28 января по 3 февраля.

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