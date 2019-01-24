Ангела Меркель произнесла на экономическом форуме в Давосе пламенную речь в защиту многосторонних отношений и сотрудничества в мире, пишет немецкий таблоид Bild. Канцлер Германии убеждена: международные кризисы можно урегулировать только совместными усилиями. Об этом сообщает ИноТВ.

Хотя Меркель не называла в своей речи имени Дональда Трампа, её выступление можно считать выпадом в адрес американского президента, не раз бесцеремонно обходившегося с международным сообществом, действуя по принципу «Америка прежде всего», уверяет издание.

«Мы не можем допустить разрушения существующей многосторонней системы до того, что никто больше не будет верить в глобальные направляющие», — предостерегла Меркель в Давосе. Также она подчеркнула: «Глобальная архитектура будет работать только в том случае, если мы будем способны на компромисс. Сейчас у нас присутствуют неполадки в многосторонней системе, и из-за этого международный порядок оказался под давлением». С таким предостережением канцлер Германии обратилась к международным институтам, сообщается в статье.

Меркель призвала политические круги и представителей экономики сделать всё возможное, чтобы не допустить повторения банковского кризиса, как тот, что случился более десяти лет назад. По её мнению, процентная политика крупных Центробанков показывает, что мир всё ещё не выбрался из прошлого кризиса. Этот банковский кризис лишил пострадавших от него пространства для решения новых задач, поэтому необходимо как можно скорее вернуться к норме.

«Этот кризис стоил невероятно многого доверия в политике, а также в сфере экономики, особенно в финансовом секторе», — отметила Меркель. Хотя с тех пор удалось добиться определённого прогресса, вера в стабильность международного финансового сектора значительно пошатнулась. Именно поэтому необходимо приложить все усилия для предотвращения нового кризиса, считает канцлер Германии.

В своём выступлении Ангела Меркель заверила других участников форума в том, что «у Германии снова есть стабильное правительство, и после первоначальных трудностей мы намерены хорошо поработать».

Также Меркель высказалась за скорейший отказ от угля в энергетике и подтвердила: «Мы и дальше будем получать газ из России — это совершенно ясно!» В то же время, это был ясный сигнал для США, которые хотят побудить Германию отказаться от проекта газопровода с Россией, полагает немецкий таблоид. По версии издания, против Трампа было направлено и другое высказывание Меркель. Она отметила, что «изменения климата имеют огромное значение для мира», — а американский президент до сих пор не желает признавать, что климат на планете меняется.

Как напоминает Bild, встреча в Давосе проходит на фоне продолжающегося таможенного спора между США и Китаем, возможного экономического хаоса в Великобритании и других препятствий, которые могут ослабить мировую торговлю. Недавние потрясения на биржах тоже поспособствовали напряжённой атмосфере на форуме, отмечает немецкий таблоид.

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