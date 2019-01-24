Благодаря давлению, оказанному президентом США Дональдом Трампом, страны-члены НАТО смогли найти дополнительные 100 млрд долларов на оборону.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его мнению, если бы не Трамп, ресурсы альянса никогда бы не достигли столь высокого уровня.

При этом Помпео подчеркнул, что администрация Трампа сделала для НАТО больше, чем их предшественники вместе взятые, сообщает Fox News.

Помпео назвал глупыми попытки Конгресса воспрепятствовать возможному выводу страны из состава Североатлантического альянса.

«Трамп и сам осознает необходимость наличия союзников, именно поэтому создаются новые коалиции. Мы стараемся понять, обеспечивает ли организация безопасность американского народа. Если обеспечивает, мы укрепляем эту организацию. В противном случае, мы делаем выбор в пользу ее улучшения», — добавил он.

Minval.az