Позиции Турции и РФ в отношении политического урегулирования в Сирии совпадают, за исключением вопроса сохранения поста президента за Башаром Асадом. Об этом в эфире телеканала A Haber в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В вопросах политического урегулирования в Сирии у нас нет никаких разногласий с Россией, кроме как по вопросу о будущем Асада. Для нас человек, который стал причиной смерти миллионов людей, не может стать фигурой, которая объединит страну», — считает министр.

Он указал, что «говорить о политическом урегулировании в Сирии сегодня стало возможно благодаря совместным [с РФ и Ираном] усилиям в Астане, Сочи, работе в Женеве». «Мы тесно сотрудничаем с РФ по вопросам урегулирования. С Дамаском у нас нет прямых контактов, но мы ведем с ним диалог, хотя не напрямую, а через наших партнеров», — сообщил Чавушоглу.

При этом министр подчеркнул, что «именно благодаря двустороннему и трехстороннему диалогу по Сирии, в том числе в рамках женевской площадки», удалось приступить к политическому процессу. «Благодаря переговорам в Астане выработаны решения в сфере безопасности, установлен режим прекращения огня, а наши контакты в Сочи позволили собрать вместе стороны конфликта и начать разговор о формировании конституционного комитета. При этом сейчас нам остается решить лишь вопрос о включении в список нескольких имен», — сообщил министр. Чавушоглу также проинформировал, что «будет связываться с главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом, чтобы в самом скором времени организовать заседание конституционного комитета Сирии».

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