Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил послание от президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что письмо от Трампа главе КНДР вручил зампред ЦК партии Ким Ен Чхор, который побывал в Вашингтоне для обсуждения второго американо-корейского саммита.

«Ким Ен Чхор [вручил] собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится на сайте агентства.

В ЦТАК подчеркнули, что Ким Чен Ын остался «удовлетворен» «прекрасным посланием» Трампа. Северокорейский лидер также «выразил необыкновенные решимость и волю к достижению компромисса с США по ряду вопросов.

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