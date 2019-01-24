Журналистка иранского телеканала Press-TV Марзие Хашеми, которая была ранее задержана в США, освобождена.

Как передает ТАСС, об этом телеканал сообщает в четверг на своем сайте со ссылкой на одного из членов семьи Хашеми.

Подробности освобождения пока не приводятся.

Хашеми была задержана на прошлой неделе в Сент-Луисе (штат Миссури), где она участвовала в съемках документального фильма об общественном движении в защиту афроамериканцев от произвола полиции. Как сообщалось в распространенном 18 января документе суда столичного округа Колумбия, она будет освобождена сразу после того, как предстанет перед жюри присяжных.

В документе также подтверждается, что Хашеми не предъявлено никаких обвинений, она была взята под стражу в качестве свидетеля, обладающего важной информацией.

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