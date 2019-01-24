Соединенные Штаты отказывают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в праве разрывать дипломатические отношения с США.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

В заявлении подчеркивается, что США продолжат поддерживать дипломатические отношения с Венесуэлой через лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

«США не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы», — говорится в заявлении Помпео.

Также на сайте подчеркивается, что США готовы «привлечь к ответственности» тех, кто будет угрожать американской дипмиссии и ее сотрудникам в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Мадуро разорвал дипотношения с США. Он сделал это после того, как президент США Дональд Трамп признал Гуайдо президентом страны.

Minval.az