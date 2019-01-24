Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к своим сторонникам с балкона президентского дворца. Мадуро назвал оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства, неконституционным президентом.

По словам Мадуро, США попытались совершить государственный переворот в Венесуэле. В связи с этим он объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал 72 часа на то, чтобы все американские дипломаты покинули страну. Мадуро подчеркнул, что никто не должен вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

«Мы не хотим возвращаться в двадцатый век с американскими инвестициями государственных переворотов», — отметил президент (цитату приводит издание Observador). «Венесуэла должна уважать свою правду, свою истину», — сказал Мадуро. Он призвал народ к максимальной мобилизации, отметив, что «мы должны править всей Венесуэлой».

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