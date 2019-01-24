Международная федерация футбольной истории и статистики обнародовала рейтинг лучших клубов мира.

Как сообщает «Азериспорт», в список вошли 404 клуба, среди которых есть лишь одна команда из Азербайджана. Это агдамский «Карабах», который делит 137-е место с аргентинским «Эстудиантесом» (по 112 очков). В прошлом году «Карабах» был 94-м.

Первое место в мировом рейтинге занимает мадридский «Атлетико» (289 очков), который опережает мадридский «Реал» (284), австрийский «Зальцбург» (278), испанскую «Барселону» (273) и туринский «Ювентус» (265).

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