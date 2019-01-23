Турция и Россия выступают за долгосрочный мир в Сирии, сказал президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

Как сообщает «Анадолу», глава российского государства отметил значимость формирования Конституционной комиссии по Сирии, а также указал на необходимость продолжения совместных шагов по борьбе с терроризмом в этой стране.

Путин назвал переговоры с президентом Турции крайне конструктивными. По его словам, обсуждения в Кремле прошли в атмосфере, соответствующей духу сотрудничества Турции и России.

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