Немецкие ученые из Университета Дуйсберг-Эссен обнаружили в человеческом организме ранее неизвестную сеть мелких кровеносных сосудов, которая находится в костях и способствует быстрому и эффективному распространению крови и иммунных клеток по всему телу. Об этом сообщает портал Science Alert.

«Это действительно неожиданно — найти новую центральную анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике в XXI веке», — заявил один из авторов исследования иммунолог Маттиас Гунцер.

В ходе эксперимента ученые использовали химическое вещество под названием этилциннамат на мышиных костях, чтобы сделать их прозрачными. После этого, применив световую флуоресцентную и рентгеновскую микроскопию, они сумели обнаружить в них несколько сотен капилляров, названных транскортикальными сосудами.

По словам исследователей, большая берцовая кость мыши может содержать более тысячи таких кровеносных сосудов, при этом через них проходит более 80 процентов артериальной и 59 процентов венозной крови.

Потом исследователи провели схожий эксперимент с человеком, причем в качестве добровольца выступил сам Гунцер. Ученые обнаружили, что в большой берцовой кости человека существует похожая система с более толстыми кровеносными сосудами, хотя для определения их точных функций требуются дальнейшие эксперименты. Отмечается, что открытие может объяснить, каким образом инъекции лекарств в костный мозг способствуют их распространению по всему организму. Также не исключено переосмысление структуры и функций общей анатомии скелета, констатирует Science Alert. Ранее биологи из Гарварда открыли необычные каналы, связывающие костный мозг в толще черепа с тканями головного мозга, что может помочь объяснить, как иммунные клетки попадают внутрь него при развитии воспалений.

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