Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с однодневным рабочим визитом в Россию.

Частный самолет TC-TUR с главой турецкого государства на борту вылетел из Анкары в Москву в 12.35 по местному времени, передает «Анадолу».

В Международном аэропорту «Эсенбога» в Анкаре президента провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие уполномоченные лица.

В состав турецкой делегации входят: глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и глава управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун.

В рамках визита в Москву Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, запланирована встреча в расширенном составе.

На повестке переговоров двусторонние отношения Турции и России, ситуация в Сирии и другие актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Minval.az