США уведомили Россию по дипканалам, что их решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности окончательно и не является приглашением к диалогу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Недавно американская сторона предприняла еще один разрушительный шаг, на высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили по двусторонним каналам, при этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным», — заявил Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ.

По его словам, многие доводы по «нарушению» Россией ДРСМД были сфабрикованы Вашингтоном.

«События последнего времени, к которым мы еще вернемся, со всей очевидностью указывают на то, что определенные силы в США просто не были заинтересованы в том, чтобы дать нам возможность опровергнуть в ходе технического экспертного диалога свои ошибочные либо сфабрикованные сведения», — отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Москва не нарушала договор, поэтому считает, что доводы США по выходу из соглашения несостоятельны.

«На практике это означает, что на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для сторон», — добавил он.

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