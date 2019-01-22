Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует во вторник провести в Давосе неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Да, это неформальная встреча», — сказал он РИА Новости на вопрос, будет ли сегодня его двусторонняя встреча с президентом Алиевым.

Ранее на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда может состояться его беседа с президентом Азербайджана, он заявил, что «очень скоро».

Со своей стороны Ильхам Алиев на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что полноформатных переговоров между руководством Азербайджана и Армении пока не было, однако уже состоялось несколько «полезных бесед». По его словам, эти встречи на саммитах СНГ были полезными для определения позиций сторон и активизации переговоров по Карабаху. Азербайджанский лидер подчеркнул, что никогда не избегал контактов с армянской стороной по этому вопросу.

Minval.az