Премьер Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что власти страны договорились с «Газпромом» о сохранении внутреннего тарифа на газ.

«Газпром» продает газ не Армении, а компании «Газпром Армения», поэтому наша роль опосредованная. Но мы договорились с «Газпром Армения», что внутри страны цена на газ не будет меняться», — сказал Пашинян в кулуарах экономического форума в Давосе.

«Внутри страны тариф на газ не поменяется, и мы будем продолжать с «Газпромом» наши переговоры, чтобы прийти к окончательному согласию, и для нас очень важно согласовать долгосрочную цену на газ. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза тоже идет обсуждение про создание общих рынков газа и энергетики, поэтому у нас есть много тем для обсуждения», — отметил премьер Армении.

Minval.az