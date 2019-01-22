В Китае подтвердили, что на свет появились первые дети с искусственно измененными генами. Всю ответственность следственные органы возложили на одного ученого, который сделал это «ради славы и личной выгоды».

Сообщается, что ученый Хэ Цзянькуя без ведома властей провел эксперимент. Он помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами. Родились две девочки-близнеца. Их ДНК был изменен с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Девочки были зачаты при помощи ЭКО.

Подробности в понедельник агентству «Синьхуа» сообщили представители комиссии из южной провинции Гуандун, проводящей расследование в отношении деятельности биолога.

Подчеркивается, что Хэ Цзянькуй самовольно, не поставив в известность органы здравоохранения, привлек финансирование и организовал небезопасный исследовательский проект по редактированию человеческих эмбрионов с целью репродукции, что запрещено законами КНР.

В конце ноября минувшего года Хэ Цзянькуй записал видеообращение, в котором заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами. Цель эксперимента – создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец. Для этого ученый пытался «отключить» у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились «абсолютно здоровыми» и получили имена Лулу и Нана.

Опыты Хэ Цзянькуя вызвали критику и широкий резонанс во всем мире. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование.

Minval.az