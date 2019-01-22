Иракский ученый Сулейман аль-Афари, работавший в министерстве промышленности и минеральных ресурсов республики, помогал террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) создавать химическое оружие, когда боевики в 2014 году захватили его родной город Мосул. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, которая взяла интервью у 52-летнего геолога, находящегося в тюрьме в иракском Курдистане.

Он рассказал, что боевики предложили ему «помочь создать химическое оружие». Ученый признался, что мало знал об этом, но тем не менее согласился работать на террористов и в течение 15 месяцев осуществлял контроль за производством иприта. «Жалею ли я об этом? Я не знаю, употребил бы ли я это слово», — сказал аль-Афари, который ждет исполнения смертного приговора.

«Они [ИГ] стали властью, и после этого мы стали работать на них, — поясняет он свой выбор. — Мы хотели работать, чтобы нам платили <…> Они никого не заставляли».

По словам ученого, у него в команде были другие специалисты, вместе с которыми они разрабатывали в университетских лабораториях химоружие, применявшееся против мирных жителей, а также формирований, воюющих на стороне возглавляемой США международной антитеррористической коалиции как в Ираке, так и в Сирии. Иприт, который применяли боевики, по данным издания, привел к смерти сотен людей.

Несмотря на ликвидацию лабораторий ИГ по производству химоружия в Ираке, утверждает The Washington Post со ссылкой на иракские власти, некоторые мощности и химикаты боевики могли перевезти и спрятать в Сирии. Кроме того, отмечает газета, результаты исследований ученых террористы хранили на запоминающих устройствах, которые забрали с собой после поражения.

Minval.az