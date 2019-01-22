Мессенджер WhatsApp, которым владеет Facebook, распространяет ограничение по числу пересылок сообщений на весь мир. Теперь пользователь может пересылать одно и то же сообщение не более пяти раз.

Как сообщает Reuters, об этом менеджмент компании объявил на мероприятии в Джакарте.

Цель нововведений — борьба с «дезинформацией и слухами».

Прежде одно и то же сообщение можно было пересылать до 20 раз (как другим пользователям, так и в групповые чаты). Мессенджер снизил в прошлом году этот лимит до пяти, но действовало это ограничение только в Индии. Это стало реакцией компании на историю, когда в штате Махараштра линчевали пятерых мужчин на основе слухов, которые распространялись через мессенджер.

О намерении распространить ограничение на весь мир компания объявила 20 июля 2018 года.

Minval.az