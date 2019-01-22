Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Азербайджана, трижды незаконно въехавшему на территорию РФ, сообщили РАИ «Камчатка-информ» в краевой прокуратуре.

Мужчина обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322 УК РФ – пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным российским законодательством.

Расследованием установлено, что ранее иностранец находился на территории Камчатского края под другими установочными данными. В декабре 2016 года решением Петропавловск-Камчатского городского суда он привлечен к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в России, и уклонение от выезда. По решению суда молодой человек выдворен за пределы Российской Федерации.

Находясь на территории республики Азербайджан, с целью дальнейшего беспрепятственного въезда в Россию, он получил паспорт с новыми анкетными данными на другое имя.

В 2017 году, следуя авиарейсом из республики Азербайджан, мужчина трижды за год пересекал Государственную границу в пункте пропуска одного из аэропортов России. На территории Камчатского края его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Ранее молодой человек работал на одной из автомоек в Петропавловске, в настоящее время официально не трудоустроен.

Санкция части 2 статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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