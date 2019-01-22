Китайский ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») столкнулся с айсбергом во время экспедиции в море Амундсена у берегов Антарктиды, судно получило легкие повреждения, члены экипажа не пострадали, говорится в сообщении министерства природных ресурсов Китая.

«Ледокол «Сюэлун» во время 35-й китайской антарктической экспедиции столкнулся с айсбергом, столкновение произошло 19 января в 10.47 по пекинскому времени (6.47 бак.вр.) в море Амундсена из-за сильного тумана», — говорится в сообщении ведомства в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Отмечается, что незначительные повреждения получили передняя мачта и фальшборт, основные механизмы судна включая балластный отсек и топливный резервуар, не затронуты. Силовая установка и системы навигации работают в штатном режиме. Корабль продолжает свою экспедицию.

Minval.az