Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила, что примет участие в борьбе за пост главы государства на выборах 2020 года, сообщает агентство Associated Press.

«Я участвую в президентской гонке. И я очень воодушевлена», — сказала К.Харрис в понедельник.

По словам политика, она намерена бороться за справедливость, равенство и порядочность. Она отметила, что планирует официально объявить о начале ее предвыборной кампании 27 января в городе Окленд.

К.Харрис родилась в 1964 году, ее родители — иммигранты. Закончила факультет политологии Говардского университета, а затем юридический факультет в Хастингс-колледже. По окончанию обучения и получения докторской степени, она начала работать помощником окружного прокурора, в 2011 году была назначена генпрокурором Калифорнии.

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