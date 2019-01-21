На его кадрах видно, как к полицейской машине идёт, подняв руки, мужчина. Потом произошло то, из-за чего ролик стал вирусным и разбил сердце не одному пользователю Сети. Из пикапа выкарабкивается босая двухлетняя малышка и, подражая взрослым, топает вперёд с поднятыми руками навстречу вооружённым полицейским. Но они, кажется, не спешат убирать оружие. А за кадром слышны голоса шокированных очевидцев.

«Она вышла и поднимает руки вверх. Боже мой, только посмотри на это. Они всё ещё держат пистолет, направленный на ребёнка».