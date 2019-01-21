Полицейские города Таллахасси, США, арестовали подозреваемых в магазинной краже на оживлённой парковке возле универмага.

Правоохранители приехали после звонка из магазина Bealls. Сотрудники сообщили о краже и о том, что у воров было с собой что-то вроде пистолета. Поэтому стражи порядка использовали оружие при задержании. Инцидент попал на видео.

Minval.az